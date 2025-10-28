Lukic („U” Cluj) și Cristiano Bergodi au fost incluși în echipa etapei

Jovo Lukic, atacant la Universitatea Cluj, și antrenorul Cristiano Bergodi au fost incluși de Superligă în echipa ideală a etapei cu numărul #14.

Jovo Lukic a fost transferat în această vară de la Universitatea Craiova | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Cele două goluri ale sale marcate împotriva Oțelului au adus victoria echipei antrenate de Cristiano Bergodi la primul meci al tehnicianului pe banca echipei din Ardeal.

Cu aceste două reușite, fotbalistul transferat în vară de la Universitatea Craiova a ajuns la 6 goluri în acest sezon, fiind pe locul trei în acest clasament, după Florin Tănase (FCSB, 9 goluri) și Alexandru Dobre (Rapid, 8 goluri).

Atacantul bosniac a marcat două goluri și la primul său meci sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, în prima etapă a sezonului, contra Metaloglobus București.

Și tehnicianul a fost premiat la primul meci după revenirea în România: golul atacantului bosniac din finalul meciului a făcut ca italianul să fie ales cel mai bun antrenor al etapei.

Echipa ideală a etapei a 14-a în viziunea Superligii

Alexandru Buzbuchi (Farul) – Cristi Manea (Rapid), Larie (Farul), Boateng (Dinamo), Țigănașu (FC Botoșani) – Christensen (Rapid), Petro (FC Botoșani), Tănase (FCSB) – Grigoryan (Farul), Lukic („U” Cluj), Petrila (Rapid)

