U-BT Cluj-Napoca încheie anul 2025 cu meciul din BKT EuroCup împotriva polonezilor de la Slask Wroclaw. Partida se va disputa marți, 30 decembrie, de la ora 19:00, în BTarena, iar echipa lui Mihai Silvășan trage tare pentru un meci de senzație.

Ultimul meci din an pentru U-BT Cluj, disputat pe BT Arena împotriva polonezilor de la Slask Wroclaw| Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

La finalul săptămânii trecute, U-BT Cluj-Napoca a obținut o nouă victorie în ABA League, împotriva SC Derby, scor 96-85.

Acum, U-Banca Transilvania caută să se impună în ultimul meci din an, care va fi jucat la Cluj.

Duelul de marți marchează al doisprezecelea meci din totalul de 18 pe care echipa clujeană le va disputa în Grupa A.

Este antepenultimul meci pe care „alb-negrii” îl vor mai juca pe teren propriu în BKT EuroCup în sezonul regulat, potrivit site-ului oficial al U-BT Cluj-Napoca.

Doar formațiile din Hamburg și Salonic vor mai evolua la Cluj în 2026, înainte de debutul fazelor eliminatorii. În toate celelalte etape rămase, U-Banca Transilvania va juca în deplasare, cu Reyer Venezia, Cedevita Olimpija Ljubljana, BAXI Manresa și Hapoel Jerusalem.

La finalul sezonului regulat, primele două echipe din fiecare grupă se califică direct în sferturi, în timp ce următoarele patru se împerechează între ele pentru a juca în optimi.

U-BT vine după patru victorii consecutive pe teren propriu. În ultima etapă din BKT EuroCup, echipa lui Mihai Silvășan a învins-o pe Neptunas Klaipeda cu 118-97.

Va fi a patra oară când cele două formații, U-BT Cluj-Napoca și Slask Wroclaw, vor sta față în față, echipa clujeană conducând la scorul general cu 2-1, după victoriile din sezonul 2023-2024. Atunci, în meciul tur, U-Banca Transilvania a revenit după ce a fost condusă cu 15 puncte în sfertul al treilea, pentru a câștiga cu 67-70. În meciul retur, din BTarena, U-BT se impunea cu 80-76, cel mai bun jucător al polonezilor fiind Dusan Miletic, actualul nostru pivot.

Patru locuri îi separă pe clujeni, aflați pe poziția a 4-a în Grupa A, cu 6 victorii și 5 înfrângeri, de polonezi, care ocupă penultima poziție, cu un bilanț de 4 victorii și 7 înfrângeri.

