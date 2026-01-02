Un fost jucător de la „U” Cluj a decis să se retragă la 29 de ani!

La doar 29 de ani, atacantul Andrei Blejdea a decis să își încheie cariera de fotbalist profesionist.

Andrei Blejdea // Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Ultima oară la Jiul Petroșani, echipă care luptă pentru promovarea în Liga a 2-a, cariera lui Blejdea era pe un trend descendent.

Cel mai important moment al său a fost în sezonul 2019/2020, atunci când a marcat 12 goluri în prima ligă pentru FC Argeș.

La scurt timp a fost transferat de Dinamo, însă nu a confirmat așteptările, iar de atunci cariera sa a luat-o în jos. A bifat experiențe la „U” Cluj, Hermannstadt, Gloria Buzău, Chindia, Tritium, Gloria Bistrița sau Unirea Dej.

„Astăzi e ultima zi din an! Ultima mea zi în fotbal! Habar nu am cât de bun am fost, dar știu că am dat totul. Voi? Știți cât doare? Nu știți nimic! La mulți ani! Și mulțumesc fotbal pentru tot”, a scris Blejdea într-o postare pe pagina personală de Facebook la finalul anului trecut.

