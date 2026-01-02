Edvinas Gertmonas, pe picior de plecare de la „U” Cluj!

Edvinas Gertmonas (29 de ani) s-ar putea despărţi în pauza de iarnă de Universitatea Cluj.

Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Portarul care a strâns până acum 23 de prezențe în naționala Lituaniei este pe lista mai multor echipe cu pretenții din Europa.

Presa din Grecia anunţă că una dintre echipele interesate de serviciile portarului de la „U” Cluj este Panaitolikos, club care a luat deja legătura cu șefii clubului din Ardeal.

De când a semnat cu Universitatea Cluj, din vara anului 2024, a adunat 58 de partide pentru ”studenți”, a încasat 51 de goluri și a închis definitiv poarta în aproape jumătate dintre partide, în 24!

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: