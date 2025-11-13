Din cantonamentul naționalei, Chipciu anunță: „Va trebui să avem alte arme!”

Echipa Națională a României va disputa în această lună ultimele două meciuri din campania de calificare la Cupa Mondială de anul viitor, organizată Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Chipciu a ajuns la Universitatea Cluj de la rivala din oraș, CFR | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu va juca în Bosnia, sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, apoi va reveni pe teren propriu pentru ultima partidă, cu San Marino, programată trei zile mai târziu.

Convocat și pentru aceste meciul, veteranul Alex Chipciu (36 de ani) a prefațat duelul pe care România îl va disputa în acest weekend.

Jucătorul Universității Cluj este de părere că cel mai mare impediment va fi gazonul, însă este încrezător că echipa va reveni la București cu toate cele trei puncte.

„Suntem bine şi încrezători, meciul cu Austria ne-a dat încredere că putem bate naţionale puternice. Valoarea echipelor este diferită, dar meciul cu Bosnia va fi mai greu. Suntem montaţi, am fost montaţi şi cu Austria, şi cu ei ne-am gândit la o revanşă în termeni fotbaliştici.

Cred că în Bosnia ar trebui să avem alte arme faţă de meciul cu Austria, Austria e o naţională care domină şi vine peste tine. Vrea să controleze jocul, noi am profitat de treaba asta, domnul Lucescu a pregătit meciul în stilul ăsta, de a-i bloca foarte bine şi a-i surprinde pe spaţii.

Bosnia e o echipă care se apără, la Bucureşti s-a apărat mult, în Bosnia e şi terenul, care e mai greu, din ce am văzut, e mai greu pentru picioare. Ei sunt o echipă care stau cu şapte inşi pe linia de fund şi mai lasă doi prin faţă.

Sunt foarte periculoşi la fazele fixe, va fi un meci diferit faţă de Austria, dar sunt convins că domnul Lucescu va găsi armele pentru acest meci şi sperăm să câştigăm”, a declarat Alex Chipciu pentru AS.ro.

Jucătorii convocați de Mircea Lucescu pentru ultima acțiune din 2025: Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Marian Aioani, Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Alexandru Chipciu, Marius Marin, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Ianis Hagi, Florin Tănase, Darius Olaru, Dennis Man, David Miculescu, Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram, Claudiu Petrila, Denis Drăguș, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

