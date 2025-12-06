„Dinozaurii” Chipciu și Nistor și-au prelungit contractul cu Universitatea Cluj

Căpitanul Alexandru Chipciu și decarul Dan Nistor și-au prelungit contractul cu Universitatea Cluj.

Alexandru Chipciu și Dan Nistor, în continuare la Universitatea Cluj | Facebook, FC Universitatea Cluj

Universitatea Cluj a ajuns la o înțelegere cu Alexandru Chipciu (36 de ani) pentru ca internaționalul român să își continue aventura în alb și negru, începută în vara anului 2022, a anunțat clubul, vineri, pe site-ul său oficial.

Căpitanul și decarul Universității Cluj mai stau

Sosit la „U” după revenirea clujenilor în Superligă, Chipciu a fost unul dintre titularii obișnuiți ai stagiunii 2022-2023, în care a strâns nu mai puțin de 39 de prezențe în Superligă și Cupa României, evoluând, atât ca mijlocaș dreapta sau stânga, cât și ca fundaș lateral, post pe care s-a consacrat în sezoanele viitoare. În primul an petrecut la „U”, soldat cu salvarea de la retrogradare și finala de Cupa României, internaționalul român a marcat de două ori și a livrat două pase decisive.

Devenit între timp căpitan al „studenților”, Chipciu a fost și mai prezent în atac în sezonul 2023-2024, în care a înscris șase goluri și a contribuit cu patru pase decisive, fiind, alături de colegii săi, la un meci distanță de accederea în play-off-ul Superligii și la doar un penalty distanță de calificarea în Conference League, precizează comunicatul clubului.



Ambele obiective au fost îndeplinite în stagiunea următoare, când „U”, cu Chipciu integralist în 36 de meciuri de campionat, a reușit să acceadă între primele șase echipe și să revină într-o cupă europeană după 53 de ani. Evoluțiile sale apreciate i-au adus lui Chipciu revenirea la echipa națională a României, în septembrie 2024, după cinci ani de absență.



Până în prezent, Alex Chipciu a adunat 136 de meciuri în tricoul Universității, a marcat opt goluri, a mai contribuit cu opt assist-uri și a fost unul dintre artizanii celui mai performant sezon al „șepcilor roșii” din acest secol.

Tot ieri, cu câteva ore înainte, mijlocașul Dan Nistor și-a prelungit și el contractul cu echipa de fotbal Universitatea Cluj, a anunțat clubul, vineri dimineața, pe site-ul său oficial.



„FC Universitatea Cluj și-a asigurat serviciile „decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai „șepcilor roșii” în stagiunile recente. Contractul ocupantului poziției a doua în ierarhia prezențelor all-time în Superligă era scadent la finalul acestui sezon”, se arată în comunicatul clubului.

Astfel, decarul va mai evolua încă un sezon la „U”.



Sosit la „U” în luna februarie 2023, Nistor s-a integrat aproape instant și a fost o piesă importantă în angrenajul echipei care nu doar că a reușit să se salveze de la retrogradare, ci și să ajungă în finala Cupei României, pierdută la loviturile de departajare, în fața echipei Sepsi OSK. În a doua parte a stagiunii 2022-2023, mijlocașul venit de la Universitatea Craiova a evoluat în 15 partide, a marcat de patru ori și a oferit o pasă decisivă.



Al doilea sezon al lui Nistor al „U” a fost și cel mai bun de până acum pentru Dan Nistor, care a fost titular în 44 de meciuri în toate competițiile și a avut cifre remarcabile, 16 goluri și 12 pase decisive.

Nistor nu a slăbit ritmul nici în următorul sezon petrecut la Universitatea, în care a bifat 39 de partide în Superligă, contribuind decisiv, cu 11 goluri și șase assist-uri, la calificarea Universității în play-off și la revenirea echipei simbol a Transilvaniei în cupele europene după 53 de ani.

Longevitatea mijlocașului a atins noi dimensiuni în acest sezon, când Dan Nistor a urcat până pe locul al doilea în topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri în prima ligă. Cu 496 de prezențe pe principala scenă a fotbalului românesc, Nistor a depășit nume mari precum Ladislau Boloni, Florea Ispir sau Costică Ștefănescu și este, în acest moment, la doar 19 partide în spatele liderului Ionel Dănciulescu.

Dan Nistor are 17 meciuri jucate în această prima parte a sezonului și 115 în total în tricoul Universității Cluj, 34 de goluri și 24 de pase decisive.

Chipciu este al patrulea jucător anunțat de „U” vineri că și-a prelungit contractul, după mijlocașii Dan Nistor, Dorin Codrea și fundașul Iulian Cristea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: