CFR Cluj, la un pas de depunctare! FRF o are în vizor. Varga: „Nu moare nimeni”

Fosta campioană a României traversează una dintre cele mai dificile perioade după promovarea în Superligă.

Ioan Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Ardelenii au câștigat doar trei meciuri în acest sezon și au schimbat deja patru antrenori. Clujenii sunt pe locul 12, cu 16 puncte acumulate până acum, la 9 distanță de ultimul loc care asigură prezența în play-off și la nu mai puțin de 19 față de primul loc.

În ciuda transferurilor sonore din această vară, Kurt Zouma și Islam Slimani, CFR pare că suferă în continuare și la capitolul financiar.

Dacă pe plan sportiv problemele sunt deja vizibile, se pare că situația de la birouri este cel puțin la fel de gravă.

Gruparea din Gruia a fost luată în vizor de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, care plănuiește să o depuncteze cu două puncte în urma numeroaselor abateri privind restanțele salariale, a anunțat publicația ProSport.

Patronul CFR-ului, Neluțu Varga, a dat asigurări că problemele se vor rezolva în curând și este de părere că nu se va ajunge la o depunctare.

„Sincer, nu cred că se va întâmpla asta, pentru că se rezolvă problemele financiare. Deci aveți răbdare. Se rezolvă! Am anunțat FRF-ul. Deci se vor rezolva problemele! Nu cred că se va întâmpla asta.

Și, dacă se va întâmpla asta, nu moare nimeni! Asta este! Trecem printr-un moment mai greu, dar o să ne revenim”, a declarat Neluțu Varga pentru sursa citată.

Varga, executat silit

Posibila depunctare a CFR-ului nu este, în acest moment, singura preocupare a finanțatorului din Gruia. Varga are probleme și în celelalte domenii de activitate.

Din cauza datoriilor provenite dintr-un împrumut garantat printr-o ipotecă imobiliară semnată în 2019, un executor judecătoresc a decis să scoată la licitație un complex imobiliar de lux deținut de Neluțu Varga, evaluat la aproape patru milioane de euro.

Potrivit celor de la GSP, ardelenii au timp până pe 17 noiembrie să achite o parte din datoriile aferente pentru a scăpa de depunctare.În acest moment, la CFR sunt datorii în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro.

Jucătorii sunt neplătiți de patru luni iar la acesta sume se adaugă alte datorii, unele din din sezonul trecut, precum prime pentru câștigarea Cupei României, pentru eliminarea lui Lugano din Europa League și bonusuri pentru victorii.

Sursa citată menționează și faptul că jucătorii ar fi ajuns deja la capătul răbdării și nu mai vor să semneze amânări salariale iar clubul să scape, cel puțin pentru moment, de stresul achitării banilor. Cei care aveau discuții directe cu jucătorii sunt Cristi Balaj și Răzvan Zamfir, însă ambii au plecat pe parcursul acestui sezon.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: