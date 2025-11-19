CFR Cluj scapă de depunctare! Ioan Varga a făcut anunțul.

Amenințată cu depunctarea în cazul în care nu vor reduce din datorii, CFR Cluj pare să fi stabilizat temporat situația din punct de vedere financiar.

Ioan Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Fosta campioană a României traversează una dintre cele mai dificile perioade după promovarea în Superligă.

Gruparea din Gruia a fost luată în vizor de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, care plănuia să o depuncteze cu două puncte în urma numeroaselor abateri privind restanțele salariale, a anunțat publicația ProSport.

Se pare, însă, că nu se va ajunge la această măsură. Potrivit sursei citate, ardelenii au stins din datorii. Dacă CFR avea în urmă cu două săptămâni datorii de peste un milion de euro, în acest moment ardelenii mai trebuie să plătească 600.000 de euro.

Finanțatorul echipei, Neluțu Varga, a dat asigurări că totul se va rezolva în scurt timp.

„Nu se va ajunge la depunctare. În fiecare zi am achitat din datorii. Văd că se dorește doar să ni se strice imaginea. O să vadă toată lumea că în câteva zile plătim tot. Am rezolvat toate litigiile în ultimele zile”, a declarat patronul pentru ProSport.

