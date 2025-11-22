Culisele despărțirii lui Balaj de CFR: „Nu avem una de un leu, suntem disperați!”

Cristi Balaj a fost președintele celor de la CFR Cluj până în luna octombrie a acestui an.

Cristi Balaj era președintele CFR-ului din 2021 | Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Fost arbitru FIFA, Balaj era oficialul grupării din Gruia din noiembrie 2021. Măcinat de problemele interne de la club și de situația dificilă, el a ales să plece de la CFR luna trecută.

Deși Balaj a pus plecarea sa în seama problemelor de la club care l-au măcinat în ultimul timp, se pare că despărțirea sa de CFR ar avea și alte dedesubturi.

Contre între Varga și Balaj

Mai exact, el ar fi ajuns să aibă o relație tensionată cu patronul Ioan Varga. În mijlocul problemelor financiare cu care se confruntă clubul, omul de afaceri ar fi fost deranjat de atitudinea lui Balaj și ar fi decis să rupă contractul.

„Cum poți să fii sobru când vorbești de CFR Cluj? Patronul se pozează cu lingouri de aur și el nu are bani să plătească creditorii. Vin creditorii la stadion să îl caute.

Am înțeles că Balaj a plecat de acolo după ce vorbise cu o persoană apropiată de Varga, față de care se plângea că «nu avem una de un leu, suntem disperați, o ducem rău cu banii, nici Varga nu mai poate face rost de bani».

Persoana respectivă, din ce înțeleg, era chiar foarte apropiată de Varga și i-a zis: „Vezi că m-am văzut cu Balaj, mi-a zis că sunteți muritori de foame”.

Iar Varga, care încerca atunci, ca și acum, să facă rost de bani, s-a enervat. „Păi ce faci, măi? Eu mă chinui să fac rost de bani și tu spui că suntem muritori de foame? La revedere, pa”, a spus jurnalistul Remus Răureanu pentru iAM Sport.

Două trofee la CFR

CFR Cluj a câștigat două trofee cât timp Balaj a fost în cadrul clubului: titlul de campioană în 2022 și Cupa României la finalul sezonului trecut, 2024/2025.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: