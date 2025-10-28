Adrian Falub a semnat condiția: Unirea Dej pe locul 5 în decembrie sau pleacă!

Unirea Dej a strâns doar cinci puncte după primele zece etape și ocupă penultimul loc din Seria a 8-a a Ligii a 3-a.

Adrian Falub a fost antrenor la Gloria Bistrița înainte să vină la Unirea Dej

Ardelenii sunt tot mai departe de vremurile când impresionau în liga secundă și luptau cu șanse la promovarea în Superligă.

Unirea Dej a retrogradat în al treilea eșalon în 2024, însă clubul și-a propus ca, după un an de tranziție, să atace înapoi revenirea în Liga 2.

Sezonul acesta, însă, echipa antrenată de Adrian Falub a dezamăgit crunt: a câștigat un singur meci și a obținut două rezultate de egalitate din primele 30 de puncte puse în joc, adică o medie de 70% înfrângeri în acest sezon!

Mai mult, echipa a fost eliminată din Cupa României de Viitorul Livezile, o echipă de amatori din Liga a IV-a.

Conducerea are încă răbdare!

Fanii și-au pierdut răbdarea și au cerut demiterea tehnicianului instalat pe banca tehnică la scurtă vreme după retrogradarea echipei. Nu, însă, și conducerea clubului. Primarul orașului, Morar Costan, a anunțat că, cel puțin pentru moment, se va merge în continuare pe mâna acestuia, apoi a prezentat condițiile în care ar putea fi demis.

„Antrenorul nostru actual nu a avut rezultatele pe care le așteptam. În primul an s-a motivat că la început se formează echipa, acum se pare că lucrurile nu merg în direcția în care ne-am dori.

Am discutat ce e de făcut în continuare, evident că ne-am dorit să se îmbunătățească jocul echipei, rezultatele. Antrenorul și-a luat angajamentul ca până la finalul turului echipa să fie pe locul 5 în campionat.

Am semnat un act adițional la contract și dacă nu (dacă nu va îndeplini n.red), va face pasul înapoi, sigur, vom găsi soluții pe cale amiabilă.”, a spus edilul municipiului Dej pentru Radio FIR Dej.

Unirea Dej este pe locul 11 în campionat, cu 5 puncte, la 11 lungimi distanță de Sănătatea Cluj, ocupanta locului 5 în acest moment.

