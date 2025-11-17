Adrian Falub a plecat de la Unirea Dej!

Adrian Falub și Unirea Dej au ajuns luni dimineață la un acord privind rezilierea contractului.

Adrian Falub a fost antrenor la Gloria Bistrița înainte să vină la Unirea Dej | Foto: arhivă monitorulcj.ro

Tehnicianul în vârstă de 54 de ani a avut parte de un început dezastruos de sezon pe banca Dejului: a obținut doar două victorii și un rezultat de egalitate după primele 13 etape, în condițiile în care obiectivul impus de club era calificarea în play-off-ul competiției.

Deși avea contract valabil până la finalul sezonului, Falub a semnat o condiție care avea șanse infime de realizare: Unirea Dej să fie pe locul 5 la finalul lunii decembrie, altfel va pleca.

Din punct de vedere matematic, obiectivul intermediar impus de conducerea fost ratat după ultimul meci, pierdut cu Sănătatea Cluj, scor 0-5, pe teren propriu, astfel că luni s-a ajuns la o înțelegere privind rezilierea contractului.

Clubul nu a anunțat, momentan, cine îi va lua locul lui Falub pe banca tehnică. Întrucât antrenorul secund, Dan Bucșă, va rămâne la echipă, există și posibilitatea ca acesta să devină antrenor interimar până la semnarea unei noi înțelegeri.

Unirea Dej este pe locul 10 în acest moment, cu 8 puncte, la egalitate cu Olimpia Satu Mare.

