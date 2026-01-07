Aproape jumătate dintre români vor ca armata să fie iar obligatorie. Ce spun despre relația țării cu Rusia?

49% dintre români consideră că ar trebui reintrodus stagiul militar obligatoriu.

Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii acesteia, în condițiile impuse de SUA, relevă un sondaj al Avangarde dat, marți, publicității.



Potrivit sondajului intitulat „Securitate regională - percepții și așteptări”, celor două treimi de respondenți li se opun 18% dintre români, care nu sunt adepții unei eventuale semnări a păcii în Ucraina în condițiile impuse de SUA, și alți 14%, care s-au încadrat la categoria „nu știu/nu răspund”.



La aceeași întrebare, românii din mediul urban și rural s-au poziționat astfel: da - 70% urban, 61% rural; nu - 17% urban, 24% rural; „nu știu/nu răspund” - 13% urban, 15% rural.

Sondajul mai relevă că aproape trei sferturi (74%) dintre respondenți consideră că România ar fi apărată de NATO, dacă țara noastră ar fi atacată de Federația Rusă.

Diferențiat urban/rural, răspunsurile au fost: da - 78% urban, 62% rural; nu - 12% urban, 27% rural; „nu știu/nu răspund” - 10% urban, 11% rural.

Serviciul militar obligatoriu ar trebui reintrodus în România în percepția a 49% dintre intervievați, în timp ce 47% resping această ipoteză, iar 4% „nu știu/nu răspund”.

Diferențele dintre urban și rural la întrebarea privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu sunt de maximum 10%: da - 57% urban, 48% - rural; nu - 39% urban, 49% rural; „nu știu/nu răspund” - 4% urban, 3% rural.

La întrebarea referitoare la „înarmarea rapidă a României, pentru a-și consolida capacitatea de apărare”, 71% dintre respondenți au răspuns afirmativ, în timp ce 22% nu sunt de acord, iar 7% 'nu știu/nu răspund'.



Românii din mediul urban susțin necesitatea înarmării în proporție de 75%, față de 60% cei din mediul rural, 17% dintre cei din mediul urban și 35% din mediul rural o resping, iar restul (8% urban, 5% rural) 'nu știu/nu răspund'.



De nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA sunt mulțumiți 36% dintre români, iar 56% nu sunt mulțumiți și 8% „nu știu/nu răspund”.

În privința unor relații economice mai apropiate cu Federația Rusă, românii se poziționează aproape la egalitate: da - 48%, nu - 49%, în timp ce doar 3% „nu știu/nu răspund”.

Respondenții din mediul urban susțin relațiile economice cu Federația Rusă în proporție de 55%, iar cei din mediul rural în procent de 36%, în timp ce aceste relații sunt respinse de 37% de românii din urban și de 55% de cei din rural. 8% din urban și 9% din rural - „nu știu/nu răspund”.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 27 - 30 decembrie 2025, pe 1.000 de subiecți, populație adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României. Marja maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de plus/minus 3,4%. În anumite cazuri, suma procentelor poate fi diferită cu plus/minus 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor.

