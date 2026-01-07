Înmatriculările de mașini noi, salt uriaș înainte de sărbători. Au crecut cu aproape 60%.

Foarte mulți români s-au grăbit să își ia un autoturism înainte de sărbători, iar asta s-a văzut și în numărul înmatriculărilor de mașini noi, din decembrie 2025.

Numărul mașinilor noi înmatriculate în decembrie 2025 a crescut cu aproape 60% comparativ cu perioada similară din 2024 |Foto: Depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Înmatriculările de autoturisme noi pe parcursul anului trecut au înregistrat o creștere de 4,7% față de 2024, și s-au situat la 155.855 de unități, potrivit informațiilor preliminare remise luni, 5 ianuarie 2026, de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) pe baza statisticilor DGPCI, conform Agerpres.ro.

Cele mai căutate mașini în România

La nivelul lunii decembrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi au urcat cu 58,4% raportat la luna similară din 2024, ajungând la un volum de 21.203 unități.



În schimb, autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de doar 1,4% față de decembrie 2024, la 1.354 de unități.

În top 10 înmatriculări autoturisme în funcție de marcă pe primul loc se află Dacia, cu 6.796 de unități, urmată de Renault - 2.638, Toyota - 1.704, Skoda - 1.148, Hyundai - 1.122, Volkswagen - 1.043, Ford - 833, KGM - 630, MG - 526 și BMW - 491.



Top 10 înmatriculări autoturisme în funcție de model este: Dacia Duster - 2.195 de unități, Dacia Logan - 2.133, Renault Clio - 1.405, Dacia Sandero - 830, Dacia Bigster - 789, Dacia Jogger - 564, Toyota Corolla - 505, Skoda Octavia - 408, Hyundai Tucson - 402, Toyota RAV4 - 394.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: