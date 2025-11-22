„U” Cluj obține toate cele trei puncte la Arad: a învins-o pe UTA cu 2-0.

Universitatea Cluj a câștigat în etapa cu numărul #17, scor 2-0 pe terenul celor de la UTA Arad.

Victorie importantă obținută de „studenți” pe terenul celor de la UTA Arad în vederea accederii în play-off la finalul sezonului regulat.

Elevii lui Cristiano Bergodi au câștigat grație golurilor marcate de Jovo Lukic și Iulian Cristea și ajung la 23 de puncte în Superligă.

Venirea italianului pe banca clujenilor în locul lui Neluțu Sabău a fost de bun augur. Sub comanda lui Bergodi, „U” Cluj a obținut patru victorii în cinci meciuri iar accederea în play-off la finalul sezonului nu mai pare un obiectiv de neatins după startul modest de sezon.

