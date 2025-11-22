Zi de meci pentru „U” Cluj! UTA Arad este următorul adversar din calea lui Bergodi.

UTA Arad și Universitatea Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 15:00, în etapa cu numărul #17 din Superligă.

„U” Cluj a început sezonul cu Neluțu Sabău pe bancă | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Superliga revine la finalul acestei săptămâni după pauza competițională dedicată meciurilor echipei naționale.

Universitatea Cluj pare să își fi recăpătat din turația de anul trecut odată cu instalarea lui Cristiano Bergodi pe banca echipei în locul lui Neluțu Sabău.

Sub comanda italianului, ardelenii au câștigat trei meciuri din patru posibile și sunt la 5 puncte distanță de ultimul loc de play-off, ocupat în acest moment de Farul.

De partea cealaltă, cu o victorie, gruparea antrenată de Adrian Mihalcea își crește și mai mult șansele la o calificare în faza superioară a competiției, astfel că duelul de la Arad se anunță unul pe muchie de cuțit între cele două formații.

