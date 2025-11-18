Sabău vrea să revină în antrenorat: „Sunt disponibil, mă reîncarc cu acea energie pozitivă”

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a început sezonul pe banca Universității Cluj, dar a plecat în luna octombrie.

Ioan Ovidiu Sabău este liber de contract din luna octombrie | Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

Rezultatele nefaste atât din cupele europene, cât și din campionat, i-au fost fatale fostului internațional.

Pe Cluj Arena a venit Cristiano Bergodi, iar efectele schimbării s-au văzut imediat: ardelenii au câștigat trei din primele patru meciuri cu tehnicianul italian pe bancă și se gândesc acum chiar la o clasare în play-off.

Liber de contract în prezent, Sabău nu exclude să se întoarcă în fotbal și spune că este pregătit pentru o nouă experiență în Superligă.

„Nu știu dacă se poate spune că sunt în vacanță, mai degrabă o pauză în care vreau să mă refac și să mă reîncarc cu acea energie pozitivă. Am avut tot felul de stări, te gândești când pleci de undeva ce ai făcut bine, ce trebuia să faci, ca o analiză. Mai ales că eu sunt destul de strict și de pretențios cu mine.

Dar trec și momentele astea și fac parte din viața noastră a antrenorilor. A fost o experiență frumoasă și iau partea bună a lucrurilor și se întâmplă și chestii mai puțin bune. Au fost multe lucruri frumoase și nu am cum să nu le apreciez și să nu mă bucur de ele.

Nu numai că am adus „U” Cluj în cupele europene, dar pe mine m-a încântat că echipa avea identitate, avea un joc spectaculos, domina adversarul, avea posesia și își crea ocazii. Ne fixasem ca obiectiv locurile 7-8 și am terminat în fața lui Dinamo sau Rapid cu jucători care la echipele de unde au venit nu jucau

Depinde ce oferte vor veni. Și pe „U” Cluj am preluat-o tot în luna ianuarie și nu a fost deloc ușor. Nu am avut deocamdată discuții. Eu nu am plecat de la Cluj că aveam ceva pregătit.

Nu am discutat cu absolut nimeni până acum, dar sigur că vreau să revin și sunt pregătit să preiau un club care un obiectiv și stabilitate. Sunt disponibil”, a spus Neluțu Sabău pentru Fanatik.

