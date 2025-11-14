Ioan Ovidiu Sabău a explicat motivele pentru care a plecat de la „U” Cluj!

Tehnicianul a ajuns în urmă cu o lună la o înțelegere cu șefii clubului pentru a rezilia contractul.

Ioan Ovidiu Sabău revenise la „U” Cluj în august 2023 | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Sabău era antrenorul Universității din luna august 2023, când îl înlocuise pe banca tehnică pe Toni Petrea.

Sub comanda sa, ardelenii s-au calificat în premieră în play-off și au revenit după 53 de ani în cupele europene, însă rezultatele nefaste din acest sezon i-au fost fatale.

A fost demis și înlocuit cu Cristiano Bergodi, iar acum explică cu lux de amănunte care au fost motivele care au stat în spatele acestei decizii.

„A fost destul de greu. În primele două săptămâni a fost mai greu decât mi-am imaginat. Încet, încet, mă obișnuiesc. În această perioadă îți faci tot felul de reproșuri și încerci să îți analizezi perioada respectivă. Ce trebuia să faci și ce ai făcut greșit.

Anul acesta ne-am fixat niște obiective, după un an de excepție. Am zis că mă pot gândi la altceva, să mă lupt la campionat sau la primele 3 locuri. Asta mi-am dorit și așa am semnat și contractul. Au fost ambiții foarte mari.

Mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa. Am ajuns la concluzia că e bine să renunț, iar cei de acolo să găsească altă variantă. Era nevoie de altceva.

Timp de 3 ani a trebuit să construiesc echipa și o să iau de fiecare dată de la început. În ultimul an am reușit să dau identitate Universității și să am niște rezultate deosebite.

Mi-am dat seama că obiectivele mele nu mai erau realiste. Voiam să aduc jucători peste ce aveam eu, să mă lupt la alte obiective și să le dau fanilor noștri acea satisfacție sau bucurie. Să fie mândri de echipa lor.

Și conducătorii și-au dorit. Eu am semnat punând aceste condiții. Am pus condiția să mă ajute. Au fost foarte multe discuții ca eu să semnez, cu două sau trei luni înainte de încheierea campionatului, și eu am amânat această semnare, această înțelegere, urmând să am o discuție cu domnul Radu Constantea, în care să găsim soluții să ducem echipa la un alt nivel, știind ce așteptări sunt după un astfel de campionat.

Împreună nu am găsit cele mai bune soluții. Ăsta e adevărul! Intențiile au fost bune, pentru a aduce acei jucători potriviți de care aveam nevoie. Concluzia a fost că după perioada de pregătire din Austria, obiectivele nu mai erau realiste.

Nu mai puteam să duc o astfel de luptă, cu o altă reconstrucție. Am realizat că nu pot să mă lupt la astfel de obiective”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, pentru Digi Sport.

