Cristi Balaj, dezvăluiri după plecarea de la CFR: „Am întors și celălalt obraz!”

Cristi Balaj (53 de ani) a demisionat luna trecută din funcția de președinte al CFR-ului.

Cristi Balaj era președintele CFR-ului din 2021 | Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Ardelenii au stat puțin timp fără președinte. Iuliu Mureșan a fost convins de patronul Neluțu Varga să revină în Gruia și să redreseze situația în care se afla echipa.

Balaj și-a motivat plecarea invocând oboseala și stresul acumulat în tot acest timp. El era președintele CFR-ului din noiembrie 2021, timp în care a contribuit la câștigarea unui titlu și a unei Cupe.

„Nu ar fi corect să spun că am fost lucrat atât timp cât sunt convins că tuturor le-a părut rău în momentul în care am plecat de acolo. Pentru că am rămas în niște relații excelente.

Atunci când te comporți elegant, când te comporți în așa fel încât persoanei respective să îi fie jenă, dezarmezi! Și lucrurile acestea dispar.

Am întors și celălalt obraz și nu m-a deranjat să mai primesc o palmă. Până la urmă dezarmezi. Fiecare dintre noi, la CFR Cluj, știa ce are de făcut. Eram patru persoane. Mă refer aici la Răzvan, Billașco și cu Mara.

Atunci când erau anumite lucruri de îndeplinit, știam care este cea mai potrivită persoană să se ocupe. Nu se luau decizii majore fără să discutăm între noi. După care mergeam la antrenor și la finanțator.

Dacă nu am fost de acord cu anumite decizii pe care finanțatorul le dorea, noi i-am spus. Până la urmă a fost decizia lui. Cât timp s-a luat, nu e corect să contești. Vă dau un exemplu, a fost dorința domnului Varga să vină Louis Munteanu. Noi nu aveam curajul să ne atingem de asemenea cifre, să ne gândim la asemenea cifre. S-a implicat foarte mult, a venit, este meritul lui.

Dacă Louis Munteanu a ajuns golgheter, s-a datorat și nouă. Pentru că am fost lângă el, l-am ajutat, l-am îndrumat. Jucătorii ceilalți, echipa făcută, care l-au adus în situații de a înscrie. Fiecare are meritul lui. Dar, la un anumit moment, fiecare și-a spus cuvântul, a fost implicat”, a spus Cristi Balaj pentru Fanatik.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: