CFR se pregătește pentru derby-ul cu Rapid: „Întâlnim liderul, jucătorii nu au nevoie de altă motivație”

CFR Cluj va disputa duminică seara, de la ora 20:30, primul test dificil de când Daniel Pancu a preluat banca tehnică a echipei.

Laurențiu Rus, antrenorul secund al CFR-ului / Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

În Gruia vine Rapid, liderul autoritar al Superligii în acest moment și echipa unde tehnicianul principal al formației din Gruia a activat atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Deși echipa se află într-o situație dificilă în clasament, doar 16 puncte după 16 etape, clujenii sunt încrezători și speră ca pauza competițională să fi fost de bun augur pentru remedierea problemelor din cadrul clubului.

„Daniel Pancu a venit cu multă energie, încearcă să schimbe destul de multe față de cum era echipa. Are filosofia lui, vede jocul în felul lui. El e optimist, băieții răspund bine la toate cerințele și sper să arătăm asta în meciul de duminică.

Cred că vom face un meci bun cu Rapid, îi cunosc pe jucători și știu că în meciurile importante se motivează. Întâlnim liderul și nu cred că au nevoie de altă motivație.

Am încredere că vom face un meci bun și vom termina cu un rezultat pozitiv. Vom arăta diferit din punct de vedere al intensității.

Cred că va fi un meci deosebit pentru Daniel și își va dori să câștige. Rapid e o echipă pe stilul spaniol, cu posesie, bună pe tranziții, trebuie să facem un joc perfect ca să terminăm cu un rezultat pozitiv.

E dificil de vorbit de play-off, ne gândim să o luăm pas cu pas”, a declarat Laurențiu Rus înaintea acestui meci.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: