Pancu, uimit de ce a găsit la CFR: „E prima oară când sunt în situația asta”

Daniel Pancu și-a început cu dreptul mandatul pe banca CFR-ului, victorie cu 1-0 împotriva Unirii Slobozia.

Daniel Pancu l-a înlocuit pe Andrea Mandorlini pe banca tehnică a CFR-ului / Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

CFR este în continuare departe de play-off: are doar 16 puncte după 16 etape, iar următorul test este cel mai dificil. La Cluj vine Rapidul, liderul Superligii.

Pancu este încrezător în forțele echipei sale și crede că va redresa echipa, deși situația ardelenilor este una dintre cele mai complicate din istoria recentă a clubului.

„CFR a pierdut foarte multe puncte sezonul acesta pentru că a procedat şi a fost în aceeaşi situaţie cum a fost Echipa Naţională în Bosnia.

Adică când au fost în avantaj, au avut la fiecare meci minim o ocazie mare şi nu au putut să dubleze avantajul şi de aici cădea fizică, mentală pe final de joc.

Mesajul meu va fi să fim foarte concentraţi pentru că e păcat de calitatea noastră şi de numărul ocaziilor pe care ni le facem

Au fost complicate primele mele săptămâni la Cluj, e prima oară când sunt în situaţia asta de a lua o echipă în plin campionat.

Zilnic m-am obişnuit şi cu clubul, cu oraşul, mă mai plimb seara. Situaţia este una incredibilă dar mai sunt şi astfel de ani. Misiunea mea, împreună cu staff-ul şi conducerea, este să readucem CFR-ul unde îi este locul.

Sunt la stadion până la ora 15-16, şi apartamentul e lângă stadion. Până mă obişnuiesc şi cu oraşul, e bine”, a spus Daniel Pancu într-un interviu acordat pentru site-ul clubului.

