Sabău se pronunță în scandalul pariurilor: „Mai sunt echipe, nu doar la Metaloglobus!”

Fost antrenor la „U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) crede că scandalul iscat în Superligă nu este singular.

Ioan Ovidiu Sabău revenise pe banca clujenilor în urmă cu doi ani | Foto: FC Universitatea Cluj

Context: Metaloglobus a intrat sub radarul oficialilor FRF, care suspectează un grup de jucători că ar fi implicaţi în trucarea unui meci. Potrivit ProSport, una dintre partidele în cauză este cea cu Oţelul Galaţi, câştigată de moldoveni cu 4-0, în care formaţia bucureşteană trebuia să primească cel puţin două goluri în prima repriză iar miza plasată ar fi fost de 10.000 de euro.

Până luna trecută antrenorul celor de la Universitatea Cluj, Sabău este de părere că formația nou-promovată nu ar trebui să fie singura vizată de ancheta pariurilor. Tehnicianul crede că mai sunt echipe sau jucători care pariază, fără ca aceste lucruri să apară în spațiul public.

„Eu cred că lucrurile astea se pot afla, se cunosc. Nu cred că doar la Metaloglobus... Cred că mai sunt și alte echipe, jucători. Se vorbește foarte mult și cred că sunt și multe adevăruri. Nu am informații clare, dar se vorbește foarte mult, la mai multe echipe. Mai sunt în campionatul nostru, sunt și jucători care... sau prin interpuși. Este posibil acest lucru.

Eu cred că sunt, că se discută și s-a mai discutat. Tentația e mare. Să intervină oamenii care sunt în măsură, să verifice, să fim atenți. Poți să câștigi destul de ușor bani. Dar nu se știau lucrurile acestea, cu Metaloglobus? Eu nu știam, dar se presupune, se auzea. În spatele cortinei se discută foarte mult, se vorbește.

Noi trebuie să ne cenzurăm, nu ai cum să spui tot ceea ce simți și vezi. În general, și antrenorii și conducătorii se cenzurează, nu poți spune ceea ce gândești. Dar în ultimul timp, lucrurile s-au așezat destul de bine, funcționează corect, nu cred că mai există meciuri aranjate”, a spus Sabău pentru Digi Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: