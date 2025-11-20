Becali, îndemnat să plătească puțini bani pentru Louis Munteanu: „Am început să râd”

Gigi Becali nu a renunțat definitiv la ideea de a-l transfera pe Louis Munteanu la FCSB.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB | Foto: FCSB - Facebook

Omul de afaceri era dispus să plătească 4,5 milioane de euro în schimbul atacantului şi a lui Lindon Emerllahu, alt jucător de la CFR Cluj.

Chiar a ajuns la un acord cu Neluţu Varga, însă tranzacţia a căzut în momentul în care Munteanu a cerut un salariu mai mare decât fusese stabilit iniţial.

Acum, Becali încearcă să-l transfere doar pe Louis Munteanu, însă negocierile s-au putea împotmoli după ce latifundariul a primit un apel „misterios”.

Fără să dea nume, el spune că a fost sunat de un antrenor român şi sfătuit să nu plătească mai mult de 2 milioane de euro în schimbul jucătorului.

"M-a sunat aseară un prieten de-ai mei după meciul României. Eu mă culcasem, că la ora 10-10 jumătate eu dorm. L-am sunat de dimineaţă şi mi-a zis: «Bă, Gigi, eşti fratele meu şi te-am sunat».

«De ce m-ai sunat, i-am zis? Ca să-mi spună să nu cumva să dau mai mult de 2 milioane pe Louis Munteanu. Nu vă spun numele, voi cam ştiţi cine este. Antrenor şi a câştigat şi campionate în România.

Omul se pricepe, a antrenat şi prin străinătate, a avut performanţe, a calificat echipe în cupe europene şi prin Turcia. E vorba că felul în care mi-a vorbit el, aia m-a deranjat. I-am închis, am început să râd", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: