Louis Munteanu este privit și din alt unghi: „E rușinos puțin, are o mască, nu e un arogant adevărat”

Louis Munteanu (23 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR, a fost la un pas de un transfer la FCSB.

Louis Munteanu a marcat 23 de goluri în campionat în sezonul trecut | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Deși tranzacția fusese încheiată timp de o noapte, înțelegerea dintre cele două părți a căzut în momentul în care atacantul de la CFR a solicitat un salariu mai mare decât era stabilit inițial.

„Nu îi dădeam 45.000, ci 30.000, numai că îi făceam niște facilități ca să ia 40.000, din premieri. Eu l-am sunat, n-a răspuns, apoi a sunat el. Mi-a zis: «Nea Gigi, 60.000 curați». Mie mi-a plăcut tupeul lui, dar a dat-o în obrăznicie. Mi-a zis:«Bine, nea Gigi, dacă nu vrei să fii sănătos!».

Când a zis așa, pe mine m-a pufnit râsul. Tupeul lui mi-a plăcut, dar a ajuns la obrăznicie. Să nu sară o linie. A căzut în obrăznicie. Când un jucător este obraznic nici fotbal nu va juca. Va înjura, nu va mai ține cont de antrenamente, fumează, bea”, a spus Becali, potrivit Fanatik.

Louis Munteanu s-a apărat la ultima intervenție. După meciul câștigat de ardeleni cu Unirea Slobozia, internaționalul român a dezvăluit modul cum a privit lucrurile și nu consideră că a procedat greșit în timpul negocierilor.

„Ce s-a întâmplat? Nimic, ce să se întâmple? Când vine iarna o să aflați, o să vedeți. Suntem în plin sezon, vine iarna și o să vedeți ce o să se întâmple. Cu ce am fost obrazinic? Trebuia să mă duc în condițiile lui?

Vă dați seama că am cerut și eu ce am considerat că merit și dacă nu a vrut să îmi dea, asta a fost”, a spus Munteanu.

Deși discuția părea să nu-l fi avantajat pe jucătorul crescut la Academia lui Gică Hagi, nu toată lumea este de acord cu eticheta de băiat arogant care i-a fost pusă lui Munteanu.

Prezent în studioul iAM Sport, fostul portar italian Alessandro Caparco (42 de ani) crede că imaginea arătată de Munteanu în spațiul public nu denotă cu adevărat felul lui de a fi.

„Cred că are un caracter delicat, rușinos puțin și încearcă să acopere rușinea cu anumite declarații mai tari. E o mască pe care o pune, nu e un arogant adevărat. Asta cred eu.

Dar ar fi un cuplu frumos Bîrligea-Munteanu în față. Nu poți să joci cu doi atacanți în față, atunci hai să stăm cu toții în apărare (ironic)”, a spus fostul goalkeeper.

