Louis Munteanu și Emerllahu au fost la un pas de FCSB: „Vrea să ia 5 milioane de euro la semnătură”

Doi dintre jucătorii CFR-ului ar fi fost foarte aproape să ajungă la FCSB, conform patronului echipei, Gigi Becali.

Louis Munteanu a ieșit golgheter în sezonul trecut / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Omul de afaceri a dezvăluit joi seara, după meciul pierdut de roș-albaștrii la Basel, scor 1-3, că a fost aproape să transfere doi jucători de la CFR.

Este vorba despre Louis Munteanu (23 de ani, atacant) și Lindon Emerllahu (22 de ani, mijlocaș). Ambii ar fi fost doriți de Becali la FCSB, însă mutările ar fi căzut din cauta pretențiilor financiare ridicate.

„Cu Louis Munteanu şi Emerllahu era făcută 99%. Până la urmă a căzut, Munteanu cerea 60.000 de euro pe lună. I-am zis că nu pot să-i dau mai mult de 30.000, cât are Tănase, îi dădeam din bonusuri, calificare.

I-am zis că îi dădeam 30.000 şi făceam în aşa fel încât din prime, calificări, să ajungă la 45.000. Nu are rost să vorbim acum. Are la CFR 21.000. Poate e mai bine, orice om poate spune da şi nu. Mai are doi ani de contract.

Am auzit nişte zvonuri, că vrea să mai stea doi ani, face 25 de ani şi să rămână liber şi să ia la semnătură 5 milioane, aşa mi-a spus cineva”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.

Jucători importanți pentru CFR

Louis Munteanu este unul dintre cei mai valoroși jucători ai formației din Gruia. Este cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate și a ieșit golgheterul Superligii în sezonul trecut, cu 23 de goluri marcate.

Emerllahu a fost cumpărat la începutul acestui an de ardeleni de la formația kosovară Ballkani în schimbul a 700.000 de euro.

Declarat cel mai bun jucător kosovar în 2024, mijlocașul s-a impus repede în Gruia și a devenit om de bază atât sub comanda lui Dan Petrescu, cât și a lui Andrea Mandorlini.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: