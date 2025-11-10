Louis Munteanu i-a răspuns lui Becali: „Cu ce am fost obraznic? Să mă duc în condițiile lui?”

CFR Cluj a câștigat meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, în urma unui gol marcat de Andrei Cordea.

Louis Munteanu a fost transferat de CFR de la Fiorentina / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Început excelent de mandat pentru Daniel Pancu la CFR. Ardelenii au bifat duminică a treia victorie din acest sezon și păstrează speranțe pentru calificarea în play-off.

Noul tehnician al grupării din Gruia s-a putut baza în această partidă pe Louis Munteanu, golgheterul echipei din sezonul trecut.

Munteanu, mulțumit de Daniel Pancu

La final, atacantul a venit la flash-interviu și a comentat prestația echipei la primul meci cu Pancu antrenor.

„Sper să o ținem tot așa și că câștigăm meciuri, avem nevoie. Sunt bine, nu mai am niciun fel de probleme acum, ușor-ușor, intru în ritm, mă bucur că nu am avut probleme. Pancu a dat încredere grupului.

Se vede că vrea să demonstreze, vrem să ne ridicăm, cred că putem câștiga multe meciuri. Am vorbit cu Mister, am o relație bună cu el și de la națională, sper să facem multe lucruri bune.

După o victorie, e greu de zis, trebuie să câștigăm mai mult, degeaba câștigăm acum dacă etapa viitoare pierdem. Eu zic că vine bine pauza.

Mister are antrenamente bune, sper să lucrăm bine. Două meciuri grele la națională, trebuie să câștigăm în Bosnia, nu avem ce face.

Este un grup bun, s-a văzut și la ultimele meciuri. Sunt bine, îmi văd de treaba mea, sper să îmi ajut echipa”, a spus Louis Munteanu.

Dialog cu Becali

El s-a pronunțat în cazul unui posibil transfer în această iarnă la FCSB, după ce patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a anunțat că este interesat de serviciile atacantului.

„Ce s-a întâmplat? Nimic, ce să se întâmple? Când vine iarna o să aflați, o să vedeți. Suntem în plin sezon, vine iarna și o să vedeți ce o să se întâmple. Cu ce am fost obrazinic? Trebuia să mă duc în condițiile lui?

Vă dați seama că am cerut și eu ce am considerat că merit și dacă nu a vrut să îmi dea, asta a fost”, a spus Munteanu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: