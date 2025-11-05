Daniel Pancu a fost prezentat la CFR: „Foarte greu se iese de aici, dar e un club de campioni”

Daniel Pancu (46 de ani) a susținut miercuri după-masa prima conferință de presă în calitate de antrenor al CFR-ului.

Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR / Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj Facebook

După demiterea lui Andrea Mandorlini, ardelenii nu au stat prea mult pe gânduri și l-au angajat pe Daniel Pancu ca antrenor.

Fosta campioană se confruntă cu o situație dificilă în campionat, însă fostul jucător de la Rapid este convins că poate redresa clubul.

„Este o onoare pentru mine să antrenez cea mai titrată echipă din ultimii 20 de ani din România. Le mulțumesc celor din conducere pentru că s-au gândit la mine. A fost din scurt. Îmi doream de mult să fac acest pas la o echipă importantă.

După experiența de la națională. Cariera mea a început de jos, Liga 3, Liga 2, Liga 1, U20, U21. Ca jucător m-am simțit foarte bine între campioni, consider că CFR e un club de campioni, unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede.

„Când m-a sunat CFR, am mai primit trei telefoane”

Eu trebuie să am grijă să redresez această echipă. CFR Cluj are jucători foarte buni. Acesta a fost primul motiv pentru care am acceptat. Am venit de câteva ori la Cluj, ca selecționer, iar statistic, pe hârtie, lotul e unul de primele 6.

În viața de antrenor, clișeul că să fii cu bagajele la ușă e valabil. Două luni m-am plimbat cu câinele, am fost prin parcuri, am mai fost la televiziuni, a fost doar un telefon de la un manager. În ziua când m-a sunat CFR, am mai primit 3 telefoane. Așa e viața.

Când te uiți la un lot, trebuie să fii compatibil. Cunosc 4 jucători, cu care am făcut performanță. Restul sunt campioni, jucători care au făcut performanțe.

E dureros clasamentul. Nu avem nici măcar un punct pe etapă. Mai sunt 45 de puncte puse în joc. Parcursul nostru ar trebui să fie unul de excepție pentru a ajunge unde ne e locul. Sunt perioade în istoriile cluburilor, dar parcă aici s-au adunat multe. Meciurile astea pierdute, chiar și cel cu Dinamo, sunt multe.

Eu am mai trecut de două ori ca jucător prin situații de genul, o dată cu Rapid chiar am retrogradat, am avut și la Beșiktaș o serie. Când ajungi în mlaștina de la coada clasamentului, se iese foarte greu pentru că toată lumea are impresia că suntem valoroși. Foarte greu se iese de aici.

Nu putem da vina doar pe ghinion, sunt multe probleme. Inclusiv de organizare a jocului. Fiecare antrenor are modul lui. Am vorbit cu băieții. Va trebui să schimbăm ceva. Acest club are cultura de a juca direct, cu jucători puternici, buni la faze fixe. Nu mai sunt acei jucători, trebuie să alternăm. Nu sunt pe profilul celor care au câștigat campionate.

„Din prima am vorbit cu patronul despre problemele financiare”

Nu e vorba doar de mentalitate, e vorba că sunt momente când se risipește energia. De aici apar dominările adversarilor. În plus, în fiecare joc, CFR a avut șansa să se ducă la 2 goluri. E cel mai important factor.

Sunt niște recorduri, la naționala de tineret am recordul de cele mai multe goluri marcate într-un meci, la Rapid am recordul de cele mai multe goluri, chiar dacă în Liga 3. O să mă uit să marcăm al doilea și al treilea gol.

Din prima am vorbit cu patronul despre problemele financiare. Mi-a zis că au mai fost și s-au rezolvat, nu a plecat nimeni neplătit de aici. Le-am și zis jucătorilor că dacă vreunul își caută alibi că nu e plătit, va avea o problemă cu mine. Ar trebui să fie sinceri. Să-mi zică dacă nu se pot concentra pentru că au probleme acasă.

Aici a rămas același staff, nu are cum să nu fie pregătit un staff care a lucrat cu cel mai mare antrenor din istoria CFR, Dan Petrescu. Nu am stat o secundă. Și ai mei erau oricum ocupați.

Lotul a fost format pentru a juca din 3 în 3 zile, pentru a avea soluții, lucru care nu s-a mai întâmplat. Vom găsi modalități de a-i antrena pe toți. Trebuie să îi cunosc pe repede înainte. Nu am venit cu gândul de a renunța la vreun jucător. Aparențele pot înșela în fotbal”, a spus Pancu la conferința de presă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: