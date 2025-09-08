Carlos Alcaraz a câștigat US Open!

La doar 22 de ani, spaniolul a devenit din nou campion la US Open.

Carlos Alcaraz a pierdut un singur set la US Open 2025 | Foto: Carlos Alcaraz Facebook

După două ore și patruzeci și patru de mine, el l-a învins în patru seturi pe numărul #1 mondial, italianul Jannik Sinner, și și-a trecut în CV al 6-lea titlu de Grand Slam.

Pe lângă premiul în bani, în valoare de 3,15 milioane de dolari după impozitare, Alcaraz revine pe prima poziție în clasamentul tenisului mondial, având 11.540 de puncte.

Parcurs aproape impecabil pentru Alcaraz!

Parcursul său de la această competiție a fost unul de-a dreptul remarcabil: pe parcursul celor șapte meciuri disputate, inclusiv finala, el a cedat un singur set, în chiar ultimul act!

În rest, i-a învins fără probleme pe Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Jiri Lehecka și Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din tenisul masculin.

„Din primele runde până la sfârșit, a fost cel mai bun turneu pe care l-am jucat vreodată. Cred că am jucat perfect. Dacă voiam să câștig US Open, dacă voiam să-l înving pe Jannik, trebuia să joc perfect. Și cred că am făcut-o.

Simt că pot face orice pe teren, sincer: slice-uri, drop shot-uri, topspin-uri, flat shot-uri. Sunt foarte încrezător în condiția mea fizică.

Simt că pot lovi fiecare minge, ceea ce îmi dă încrederea și siguranța necesare pentru a lua puncte importante și pentru varietate în joc. De la o vârstă foarte, foarte fragedă, am avut sentimentul că pot face orice”, a declarat Alcaraz la conferința de presă.

