Tenis internațional. Carlos Alcaraz este din nou pe primul loc în clasamentul ATP!

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a făcut rocada cu rivalul său italian, Jannik Sinner, transmite AFP.

Carlos Alcaraz, din nou pe primul loc în lume / Foto: Carlos Alcaraz Facebook

Această schimbare survine la o zi după debutul Turneului Campionilor de la Torino, competiție ce va decide care dintre cei doi va încheia anul pe primul loc în lume.

Nici Sinner și nici Alcaraz nu au jucat săptămâna trecută, dar italianul a dominat anul trecut Turneul Campionilor, iar acum a pierdut acele puncte, în timp ce Alcaraz avea mai puține puncte de apărat, după ce a fost eliminat după faza grupelor.

Novak Djokovic, care a câștigat sâmbătă, la Atena, titlul cu numărul 101 din palmares și al 72-lea pe hard (record), a urcat pe locul al patrulea în lume.

Americanul Ben Shelton a urcat și el un loc și se află pe cinci, cea mai bună clasare din carieră.

Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 293, un loc mai sus față de săptămâna trecută.

La dublu, Victor Cornea este cel mai bine plasat român, pe 118, cu un salt de patru locuri față de ierarhia precedentă. (Agerpres)

