Patronul lui CFR, Neluțu Varga, „la cuțite” cu Eugen Trică: „Un analfabet! Fură curent”/„Are grijă Dumnezeu”

Neluțu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, se află într-un conflict de la distanță cu Eugen Trică, fost jucător și antrenor al ardelenilor.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Totul a pornit de la o declarație a lui Trică în care spunea că Neluțu Varga se implică în alcătuirea echipei de start și la schimbările efectuate de banca tehnică în timpul meciurilor.

Recunoscut drept un patron care oferă libertate antrenorilor care au activat la CFR, Varga și-a ieșit din fire când a auzit declarațiile lui Trică și a reacționat pentru Fanatik.

Varga vs. Trică, „duel” de la distanță

„Dacă Trică crede aşa ceva, înseamnă că fură curent. Eu sunt departe plecat, în Africa, nici măcar nu am vorbit cu nimeni de la CFR Cluj în ziua meciului cu Dinamo sau orice legat de echipă, legat de club, jur.

Iar dacă cineva crede că eu mă ocup să pun jucători în teren, chiar avem de a face cu oameni nebuni. Nu am făcut treaba asta niciodată şi nu o să o fac niciodată.

Că e vorba de Zouma, X, Y sau oricine altcineva. Eugen Trică vorbeşte numai tâmpenii. De unde ştie el ce e în clubul ăsta? Nu are nicio treabă cu clubul ăsta. Dar de fapt Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca şi după aia voia mult mai mult decât atât.

Nu i-am mai răspuns la telefon, l-am lăsat să meargă pe drumul lui şi acum aruncă numai mizerii despre mine şi despre CFR Cluj. Deci ăsta este Eugen Trică, omul care se ruga să-l pun antrenor şi nu am fost de acord”, a „tunat” Varga pentru sursa citată.

Trică: „Cum să mor de foame?”

Răspunsul lui Trică nu s-a lăsat prea mult așteptat. Fost jucător și antrenor al CFR-ului, el nu s-a abținut și a avut o replică tăioasă pentru Neluțu Varga, tot pentru publicația Fanatik.

„Am rămas şi eu stupefiat de declaraţiile lui Neluţu Varga la adresa mea, cum că fur curent, cum că sunt nebun! Eu ceea ce spun în apariţiile TV îmi asum cu vârf şi îndesat! Când apare ceva despre mine sau se găseşte cineva să mă atace grosolan, înainte să dau un drept la replică, sun persoana respectivă să lămuresc lucrurile.

Neluţu sau 'Tati', cum îi spun şi eu, mi-a zis că fur curent şi că el, fiind plecat în Africa de ceva vreme, de echipă se ocupă domnul Mureşan! Noi ne cunoaştem din 2008 şi avem o relaţie specială.

I-am spus că nu am apelat niciodată la el să mă pună antrenor. Cum să mor de foame? De foame nu o să moară nimeni pentru că de mâncare, haine şi toate cele, are grijă Dumnezeu”, a replicat Eugen Trică.

Trică a evoluat în două rânduri pentru CFR Cluj, între 2007 și 2009, când patronul echipei era Arpad Paszkany. Tot două mandate a avut și de antrenor în Gruia, mai întâi în 2013, apoi în 2015.

Varga devenit patronul ardelenilor doi ani mai târziu, în 2017, iar de atunci a colaborat cu Dan Petrescu (de patru ori), Edi Iordănescu, Antonio Conceicao, Alin Minteuan, Marius Șumudică, Andrea Mandorlini, Adrian Mutu și, recent instalat, Daniel Pancu.

