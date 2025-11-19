„Deac e cel mai profesionist! Becali? Un clown!” Gregory Tade a vorbit despre perioada din România

Fostul atacant de la CFR Cluj, Gregory Tade (39 de ani) a acordat un interviu în care a vorbit despre experiența sa în Superligă.

Gregory Tade | Foto: FCSB Facebook

Atacantul francez a evoluat pentru CFR și FCSB în România. A semnat cu roș-albaștrii după ce a ieșit golgheter în sezonul 2014/2015, însă experiența a fost un eșec, în ciuda faptului că marcase 18 goluri într-un sezon la Cluj.

Acum, la 39 de ani, Tade nu mai este implicat în fotbal. Spune că se ocupă de familie și afaceri, dar că urmărește pe social media ce fac fostele sale echipe.

„Viața e bună, totul e în regulă. Nimic spectaculos, dar e bine, e liniște. Tot timpul am locuit în Scoția. Înainte să vin în România, eram deja aici.

Stau în Scoția din 2006. Fac mai multe lucruri. Lucrez cu Herbalife, am jobul meu normal la o companie de asigurări și mai am și o mică afacere în Franța. La început jucam fotbal part-time.

Când am trecut la full-time, mi-am lăsat jobul. Dar mereu am spus: noi nu câștigăm banii lui Ronaldo, așa că după fotbal mă întorc la muncă, ca oamenii normali. Asta fac acum: mă trezesc dimineața, duc copiii la școală și apoi merg la muncă.

Mă mai uit la fotbal, dar în general nu foarte mult. Când m-am lăsat, nu mi-am dorit să rămân implicat în fotbal, nici impresar, nici antrenor, nimic. Pentru mine, fotbalul s-a terminat”, a spus el într-un interviu pentru Sport.ro.

L-a atacat pe Becali!

Francezul este la curent cu ce se întâmplă în România: a avut cuvinte de laudă la adresa fostului său coleg, Ciprian Deac, și l-a atacat pe Gigi Becali, patronul FCSB-ului.

„Urmăresc ce face CFR Cluj pe social media, așa aflu știrile. Am văzut că Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League cu Mirel Rădoi antrenor, m-am bucurat pentru el.

Am văzut și că CFR a adus jucători mari, Kurt Zouma, Slimani, Koko. Văd că încă joacă prietenul meu, Deac. Joacă și Camora, Djokovic.

Ciprian este cel mai profesionist fotbalist pe care l-am văzut vreodată. Cel mai profesionist. Nu e nimeni ca el.

Mereu le spun oamenilor: poate Becali e un bun om de afaceri, nu comentez, dar în fotbal nu se pricepe. La fotbal nu are nici o treabă! Dacă ești patron și vrei să faci tu echipa, atunci nu mai pune antrenor, fii tu antrenor. Dar nu ai curaj, pentru că știi că nu ești bun.

Nu poți să îi spui antrenorului: „joacă ăla, joacă celălalt”, fără să vezi cum se antrenează jucătorii. Ai director sportiv? Lasă-l să-și facă treaba. La Steaua, singura problemă era Gigi. Din cauza lui am plecat. Becali e un măscărici, e un clown. Își bagă nasul unde nu îi fierbe oala.

Nu ar fi trebuit să vin în felul în care am venit. Totul a fost făcut prea repede, prea din scurt. CFR avea probleme financiare, eram în ultimul an de contract, marcam deja din primul meci cu Viitorul, echipa avea încredere în mine, știam că va fi un sezon bun.

Steaua (FCSB n.red) juca preliminarii de Champions League, îmi ofereau mai mulți bani, CFR voia să ia ceva pe mine, să nu plec liber. Dar dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș fi rămas un sezon la CFR și apoi aș fi plecat liber, cu și mai multe oferte. Viața însă merge înainte”, a spus Tade.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: