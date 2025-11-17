  • Flux RSS
CFR Cluj l-a lăsat pe Nistor fără medalie de campion: „Meritam măcar jumătate de tricou”

Dan Nistor (37 de ani) a contribuit la titlul de campioană câștigat de CFR în sezonul 2017-2018.

Dan Nisto, mijlocașul de la Universitatea Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook Dan Nisto, mijlocașul de la Universitatea Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

 

 


 

Mijlocașul care acum evoluează pentru „U” Cluj a evoluat o jumătate de sezon în Gruia. Nu s-a acomodat cu stilul lui Dan Petrescu, astfel că a plecat după doar 6 luni la Dinamo.


 

După expirarea înțelegerii cu Universitatea Craiova, în 2023, Nistor a luat din nou drumul Clujului, dar de data asta ca să joace pe Cluj Arena.


S-a acomodat perfect la „U”, unde a ajuns repede unul dintre favoriții tribunelor și piesă de bază în sezonul în care alb-negrii s-au calificat în play-off.

Mijlocașul a rememorat, însă, un moment care l-a lăsat cu un gust amar după experiența de la rivala din oraș a Universității, anume că nu a fost răsplătit cu o medalie sau un tricou de campion după titlul din 2018 obținut de CFR.


„Am jucat jumătate de sezon la CFR. Meritam și eu măcar jumătate de tricou, dacă nu o medalie de campion. E destul de trist pentru mine. 

Chiar dacă am o vârstă, eu cred că voi câștiga un trofeu important, cred că se va întâmpla în scurt timp acest lucru”, a spus Nistor într-un interviu pentru Digi Sport.


17 meciuri a bifat Nistor pentru CFR, timp în care a reușit 3 pase de gol

