  • Flux RSS
Sport

Gigi Becali vrea să-l transfere pe Lindon Emerllahu de la CFR Cluj!

FCSB, campioana en-titre, ar fi interesantă să-l transfere pe mijlocașul echipei patronate de Neluțu Varga.

Foto: CFR 1907 Cluj Facebook Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

 

 


 

Potrivit unui anunț făcut de jurnalistul Emanuel Roșu pe Facebook, gruparea roș-albastră ar vrea să-l transfere pe mijlocașul kosovar.


Emerllahu are 22 de ani și a fost desemnat cel mai bun jucător kosovar în anul 2024. El a fost cumpărat de CFR de la Ballkani, pentru 700.000 de euro.

Are o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt și a impresionat în tricoul formației din Gruia: a reușit 5 goluri și 2 pase decisive în 26 de meciuri de campionat.


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Patronul lui CFR, Neluțu Varga, „la cuțite” cu Eugen Trică: „Un analfabet! Fură curent”/„Are grijă Dumnezeu”

CFR Cluj, a treia înfrângere la rând în campionat. Ardelenii au fost întorși pe final cu Dinamo.

Kurt Zouma, fiasco pentru CFR: „E distrus de accidentări, abia se mai mişcă”

Ultimele Stiri
abonare newsletter