Gigi Becali vrea să-l transfere pe Lindon Emerllahu de la CFR Cluj!

FCSB, campioana en-titre, ar fi interesantă să-l transfere pe mijlocașul echipei patronate de Neluțu Varga.

Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Potrivit unui anunț făcut de jurnalistul Emanuel Roșu pe Facebook, gruparea roș-albastră ar vrea să-l transfere pe mijlocașul kosovar.

Emerllahu are 22 de ani și a fost desemnat cel mai bun jucător kosovar în anul 2024. El a fost cumpărat de CFR de la Ballkani, pentru 700.000 de euro.

Are o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt și a impresionat în tricoul formației din Gruia: a reușit 5 goluri și 2 pase decisive în 26 de meciuri de campionat.

