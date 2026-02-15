Duminică mohorâtă la Cluj. Care e prognoza meteo

Clujenii vor avea parte de o zi cu vreme tipică de iarnă, cu cer înnorat și precipitații care vor alterna între ploaie și ninsoare ușoară pe parcursul zilei.

Foto: monitorulcj.ro

Conform ANM, maxima zilei va fi de 7 grade Celsius pe parcursul zilei, iar seara, mercurul din termometre poate ajunge până la minima de 0 grade. Careul va fi în mare parte înnorat, precipitațiile sunt posibil să apară pe parcursul acestei zile sub formă de ploaie sau ninsori ușoare.

Vântul va sufla slab, până la moderat, iar umiditatea va fi crescută.

