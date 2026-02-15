Zi de meci pentru U-BT Cluj-Napoca. „Studenții” o vor confrunta pe CSA Steaua Sharks București

U-BT începe cursa pentru Cupa României și o va întâlni pe Steaua în sferturile Final Eight-ului.

Duminică, 15 februarie, de la ora 17:00, U-BT va întâlni CSA Steaua Laguna Sharks, în sferturile de finală ale Final Eight-ului Cupei României, competiție programată în perioada 14–18 februarie, la Oradea Arena.

„Alb-negrii” revin în competiție după o perioadă intensă pe plan internațional. Clujenii au disputat 16 meciuri în Liga Adriatică ți s-au calificat în Top 8, și au obținut, pentru al treilea sezon consecutiv, calificarea în Play-off-ul BKT EuroCup, după cele 18 partide din Grupa A.

Nici CSA Steaua Laguna Sharks nu este de ignorat. Palmaresul clubului Steaua este impresionant, cu 21 de titluri de Campioană și două Cupe ale României. Adversarii „studenților” au ajuns în sferturi după dueluri cu Petrolul Ploiești și Corona Brașov.

Mihai Silvășan, antrenorul studenților, a vorbit despre importanța pe care echipa o acordă acestui meci:

„Legat de meciul cu Steaua, este evident că noi suntem favoriți, însă acesta poate fi un lucru care să ne ia din nivelul de concentrare. Nu ne dorim acest lucru, de aceea am discutat cu băieții despre acest aspect înaintea meciului. Cupa României este unul din obiectivele noastre și ne dorim să o câștigăm. Gândurile noastre merg doar la meciul cu Steaua în acest moment, îi tratăm cu seriozitate.”, a declarat antrenorul.

Partida U-BT – Steaua, alături de celelalte trei sferturi de finală, va putea fi urmărită exclusiv pe canalul de YouTube al Federației Române de Baschet – FRB TV. Din faza semifinalelor, meciurile vor fi transmise și pe Prima Sport și Digi Sport.

