Chipciu, discurs-manifest înaintea meciului cu CFR: „Premiem statul cu semințe la televizor!”

Căpitanul Universității Cluj, Alex Chipciu (36 de ani), s-a declarat nemulțumit de ora la care a fost programat derby-ul orașului Cluj, între „U” și CFR.

Alex Chipciu a evoluat chiar la CFR înainte să vină la „U” Cluj | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Cel mai așteptat meci al sezonului de către clujeni va fi duelul care va închide etapa cu numărul #11 din Superligă. Decizia ca meciul să fie programat luni seară nu a fost pe placul unuia dintre cei mai importanți jucător de la „U” Cluj.

Spre finalul conferinței de presă premergătoare meciului, Alex Chipciu a avut un discurs-manifest față de ora la care se va juca partida.

Chipciu: „O să le dau fetelor mele un espresso”

„La un meci cu CFR, deja din săptămâna meciului ai starea care trebuie, cu o zi, două înainte de meci, simți stresul acela pozitiv. Ar fi o victorie mare pentru noi, prin prisma faptului că e derby-ul orașului și pentru suporterii noștri înseamnă enorm. Dar îmi pare rău că se joacă luni seara, nu pot să înțeleg treaba asta.

Nu știu de ce, cine a făcut programarea asta, la LPF sau nu știu unde. E un derby local, unde ar putea fi și foarte mulți copii la meci, oameni care muncesc a doua zi, probabil nu o să fie stadionul full din cauza asta. Premiem, cumva, statul cu semințe la televizor.

Nu înțeleg de ce jucăm luni seara. Trebuia să jucăm marți la 22:00, de la aceeași oră cu Champions League. Prioritatea ar trebui să fie stadionul full, pentru comunitate, pentru ca copiii să-și dorească să fie ca Nistor, ca Deac. Ei n-au cum să vină la meci pentru că merg a doua zi la școală.

Eu la fete o să le dau espresso dimineață să le țin ochii deschiși, plus că sunt oameni care muncesc, iar a doua zi să te trezești... Dacă am avea cultura celor din vest și am avea stadioanele pline la fiecare meci, acceptăm că putem să jucăm și luni.”, a declarat Chipciu la conferința de presă dinaintea meciului.

Sabău nu e de acord cu Chipciu!

Opinia jucătorului nu a fost împărtășită și de antrenorul „studenților”, Ioan Ovidiu Sabău. El crede că ora la care se va disputa meciul nu va fi o problemă cu adevărat pentru cei care vor dori să urmărească meciul de la stadion.

„Au mai fost meciuri și sâmbăta și tot n-a fost plin. Cine vine, vine că vrea să susțină echipa. Și noi trebuie să oferim spectacol ca să fie oameni. Important e să-i avem pe acei 7-8.000 pe care îi avem permanent lângă noi, ne susțin. Mai sunt și ceilalți care vin la jocurile foarte importante.”, spunea tehnicianul lui „U” înaintea meciului.

Niciuna dintre echipe nu traversează o formă excelentă înaintea meciului direct: „studenții” sunt pe locul 9, cu 13 puncte și doar două victorii în ultimele 11 dispute. De partea cealaltă, CFR traversează una dintre cele mai modeste perioade din istoria clubului.

Au strâns doar 8 puncte și sunt pe locul 12, au fost eliminați din cupele europene și au înregistrat în această vară cea mai dură înfrângere din istoria europeană a clubului, 2-7 contra suedezilor de la Hacken.

