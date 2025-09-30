Chipciu vrea să devină antrenor după retragere, dar e ferm: „Acolo nu am cum să antrenez!”

Căpitanul celor de la „U” Cluj, Alex Chipciu (36 de ani), a vorbit despre planurile sale de viitor după ce se va retrage din activitate.

Chipciu a mai evoluat în prima ligă la FC Brașov | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Veteranul din lotul Universității vrea să devină antrenor, însă a anunțat deja că două echipe nu se vor regăsi în CV-ul său.

„Fără să fiu lipsit de respect față de Dinamo, căci e un club foarte mare, am acum puterea să o respect mai mult decât când eram tânăr. Când eram tânăr, eram un tâmpit și dădeam numai declarații explozive la adresa lor, suporterilor din dorința de luptă pe care o aveam.

Rivalitatea e bună, ca Barcelona – Real Madrid, dar nu să ai intenții rele asupra dinamoviștilor sau rapidiștilor sau așa mai departe.

Am zis clar că la Dinamo sau Rapid nu o să merg. Poate o să fiu cel mai slab antrenor, dar la echipele astea cu siguranță nu am cum să antrenez”, a spus fostul jucător al celor de la FCSB într-un interviu acordat jurnalistului Remus Răureanu de la iAM Sport.

Fundașul stânga joacă pentru „U” Cluj din 2022, anul revenirii echipei în prima ligă. Înainte să ajungă pe Cluj Arena, el a evoluat pentru rivala din oraș, CFR, alături de care a cucerit trei titluri de campion, în 2020, 2021 și 2022.

