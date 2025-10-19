U-BT a fost învinsă de BC Dubai, în meciul din liga ABA

Formația pregătită de Mihai Silvășan a fost învinsă de echipa BC Dubai, în meciul din Liga ABA, cu scorul de 81-77.

Chiar dacă U-BT le-a ținut piept adversarilor de la BC Dubai pe tot parcursul jocului, „studenții” lui Silvășan au cedat la limită, iar U-BT a fost învinsă de gazde în ultimele minute ale partidei.

Mihai Silvășan: „Cred că am fi putut juca mai bine”

„Cred că am făcut un meci bun, am jucat un baschet rapid, ceea ce ne-am propus încă de la început, și cu siguranță am avut șansele noastre. Am făcut însă câteva greșeli copilărești în ultimele minute, iar faptul că Russell a fost eliminat cu a doua greșeală tehnică nu ne-a ajutat deloc. Asta e, trebuie să acceptăm situația, să mergem mai departe și să ne rezolvăm problemele, pentru că această echipă are potențial mare și poate face mult mai mult.”, a declarat antrenorul U-BT.

Halep, alături clujeni

Fosta jucătoare de tenis, Simona Halep a fost prezentă în tribună alături de vicepreședintele clubului clujean, Patrick Ciorcilă.

În urma acestui meci, U-Banca Transilvania se situează pe locul 5, în timp ce BC Dubai conduce Grupa A.

