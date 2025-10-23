Victorie la limită pentru U-BT contra Venezia, scor 103-102!

Clujenii au revenit în BT Arena cu o victorie în prelungiri în EuroCup.

U-BT a câștigat meciul contra celor de la Venezia în prelungiri | Foto: U-BT Cluj-Napoca

Cei mai buni jucători ai partidei din tabăra gazdelor au fost Molinar (22 puncte), Russell (18), Guzman (17), Miletic (17), Creek (16).

Meciul a fost decis cu o jumătate de secundă înainte de final, prin două aruncări libere reuşite de Iverson Molinar, care a adus victoria pentru campioana României.

„Sunt bucuros pentru victorie, însă într-un fel mă îngrijorează unele lucruri, pe care trebuie să le îmbunătățim. În fiecare meci avem câte o problemă, fie că e vorba de recuperări ofensive pe care le oferim adversarilor, fie că vorbim de mingile pierdute, care azi au fost 21 la număr.

Trebuie să fim mai maturi din punctul acesta de vedere, să luăm decizii mai bune și să fim mai consistenți în joc, pentru că potențial există, însă dacă nu arătăm asta pe teren și nu devenim cea mai bună versiune a noastră, rămânem doar cu potențialul, în cele din urmă, ceea ce nu-și dorește nimeni.

Luăm victoria și mergem mai departe. Niciun meci în aceste două competiții nu este ușor, trebuie să fim pregătiți din punct de vedere mental, în primul rând, pentru a face față cerințelor nu trebuie să ne relaxăm absolut în niciun moment”, a spus Mihai Silvășan la finalul partidei.

Campioana României va disputa următoarea partidă din grupă în 28 octombrie, în deplasare, cu Towers Hamburg.

