Cristiano Bergodi debutează pe Cluj Arena la meciul cu FCSB: „Avem încredere în ceea ce putem face”

„U” Cluj și FCSB se întâlnesc sâmbătă seara, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, în etapa cu numărul #15 din Superligă.

Cristiano Bergodi / Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

Cristiano Bergodi (61 de ani), noul antrenor celor de la „U” Cluj, a susținut vineri după-amiază conferința de presă premergătoare acestui meci.

Cele două echipe sunt vecine de clasament înaintea acestei etape. Ardelenii sunt pe locul 9, în timp ce campioana este o poziție mai jos.

„Moralul s-a ridicat un pic după ce am venit eu și am reușit să avem aceste două victorii. Avem încredere în ceea ce putem face. E un meci foarte important acesta cu FCSB, nu merită locul din clasament pentru lotul pe care îl au.

Mai devreme sau mai târziu întâlnești această echipă foarte bună, nu sunt îngrijorat că debutăm acasă cu un meci dificil. Îmi place că jucăm cu FCSB, putem vedea care este nivelul din punct de vedere mental după două victorii.

Nu contează că ei trec printr-o perioadă grea. De la un moment la altul se pot schimba radical lucrurile, când ai jucători importanți, cu calitate, personalitate, nu trebuie să-ți faci griji. Eu nu cred că sunt într-o perioadă așa proastă, vor veni aici pentru a câștiga trei puncte.

Mă îngrijorez că noi trebuie să facem un meci important din toate punctele de vedere. Echipa lor se numește FCSB, îți dă această motivație.

Unii jucători au revenit, alții nu, nu am probleme de lot. Cred că băieții așteaptă mult acest meci, publicul va veni la stadion căci noi ne putem apropia de locul unde ne dorim să ajungem. Campionatul e lung, meciul ăsta e important, dar nu decisiv.

Mă bucur că am venit la un club de mare tradiție, sper să construiesc o echipă pe termen lung. Am început bine, moralul s-a ridicat și sper să construiesc ceva la „U” Cluj. Sper ca peste 2-3 luni să reușim să aducem cât mai multe persoane la stadion”, a spus Cristiano Bergodi în conferința de presă.

Tehnicianul italian a comentat și ultimele zvonuri apărute în presă, conform cărora Denis Alibec, atacantul de la FCSB, ar putea ajunge în iarnă la „U” Cluj.

„Alibec e un jucător pe care toată lumea îl cunoaște, la FCSB are mai puțin spațiu de a juca de la început. Au un lot numeros, valoros, normal că nu ai siguranța de juca titular. Cât despre ce a zis domnul Constantea – sunt lucruri pe care le gândește el, e normal, eu mă gândesc la jucătorii mei, nu la Alibec”, a încheiat antrenorul.

