Kurt Zouma, fiasco pentru CFR: „E distrus de accidentări, abia se mai mişcă”

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, a crezut că venirea lui Kurt Zouma (30 de ani) în Gruia va rezolva probleme din defensiva echipei.

Zouma a câștigat Liga Campionilor cu Chelsea | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Socotelile de la negocieri nu au fost, însă, ca cele din vestiar. Fostul câştigător al Ligii Campionilor cu Chelsea a fost de trei ori operat la genunchi și are probleme chiar și pentru a juca în România.

Conform celor de la iAM Sport, primele concluzii despre forma jucătorului nu sunt deloc pozitive: „E distrus de accidentări. A avut trei operaţii, se întoarce cu greu în dueluri, abia se mai mişcă”, anunţă sursa citată, semn că prezenţa sa în Gruia ar putea fi una de scurtă durată.

Zouma a evoluat ultima oară la Al-Orubah, în Arabia Saudită, iar înainte de asta fusese jucător de bază la Chelsea, West Ham şi reprezentativa Franţei.

