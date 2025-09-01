Kurt Zouma a ajuns la Cluj și e gata să semneze cu CFR!

Venirea fundașului Kurt Zouma (30 de ani) a trecut de stadiul de zvon și se conturează după ce jucătorul a ajuns în România.

Zouma ar fi ajuns luni la Cluj | Foto: Kurt Zouma Facebook

Potrivit unei informații publicate de Fanatik, stoperul francez ar fi ajuns la Cluj pentru a semna cu formația din Gruia.

„Avem o informație: Kurt Zouma a ajuns în Cluj și e aproape să semneze cu CFR Cluj. Jucătorul cu cetățenie italiană, care știm foarte bine ce CV are. Ultima dată, jucător la West Ham”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste în cadrul emisiunii Fanatik Superliga.

Când a fost chestionat pe seama acestei informații, președintele CFR-ului, Cristi Balaj (54 de ani) a ezitat să ofere un răspuns concret.

„Când s-a semnat un contract îl punem pe site, atunci putem să discutăm. Nici nu pot să confirm, nici nu pot să infirm!”, a fost răspunsul fostului arbitru.

Cotat la 10 milioane de euro

Dacă va ajunge la o înțelegere cu CFR, Zouma ar deveni cel mai titrat fotbalist care va juca în România în ultimii ani.

Jucătorul care a strâns 15 selecții în naționala Franței are în CV două titluri de campion al Angliei cu Chelsea (2015 și 2017), dar și o Ligă a Campionilor, câștigată alături de albaștrii în 2021.

Zouma este liber de contract după despărțirea de Al Orubah, grupare care a retrogradat în a doua ligă din Arabia Saudită în sezonul trecut, iar în prezent este cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, potrivit Transfermarkt.

„Fac curățenie. O să-i dau afară pe cei care nu merită să reprezinte brandul CFR. O să-i dau afară și o să vină alții. Curățenie pe toate palierele”, spunea Neluțu Varga, patronul CFR-ului, pentru ProSport imediat după ratarea calificării în grupele Conference League.

