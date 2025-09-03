Transferul anului în România. Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce a spus câștigătorul UEFA Champions League?

Mult așteptatul transfer a fost oficializat de CFR Cluj în această seară. Câștigătorul Ligii Campionilor, Kurt Zouma, va evolua la formația din Gruia.

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj | Foto: cfr1907.ro

„CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi (miercuri, 3 septembrie 2025 - n. red.), Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre! (…) Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, a transmis clubul, într-un comunicat oficial.

Kurt Zouma: „Un nou capitol deblocat”

„Un nou capitol deblocat. România, Kurt Zouma este aici”, a transmis francezul într-un clip video postat pe pagina de Facebook a formației din Gruia.

CFR Cluj și-a luat fundaș câștigător de UEFA Champions League

Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel. Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015. De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023. În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013! În sezonul precedent, noul nostru fundaș a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah.

Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât de pentru naționalele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru de echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol.

