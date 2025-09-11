Cristi Balaj a anunțat când va debuta Kurt Zouma la CFR!

Președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj (54 de ani), a oferit detalii despre situația medicală a lui Kurt Zouma (30 de ani).

Zouma a semnat cu CFR din postura de jucător liber de contract | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fotbalistul cotat la 10 milioane de euro este cel mai scump care a evoluat în perioada modernă a fotbalului românesc. Totuși, lumea și-a ridicat semne de întrebare privind starea sa fizică și dacă va putea fi un jucător de bază pentru Andrea Mandorlini, având în vedere că în ultimul sezon a evoluat în Arabia Saudită.

„A fost ca o vacanță (perioada sa în Arabia n.red). Nu aveau sală de forță, nu aveau unde să lucreze suplimentar. Uneori lipsea și apa de la duș. Povesteau că a existat un oarecare amatorism.

Din acest motiv a existat un regres în pregătirea lui, plus că a făcut și această pauză. Nu știu cât va dura până va putea juca, poate să dureze și o lună. Important este să nu ne grăbim. Face pregătirea separat acum. Noi suntem foarte buni la tot ce înseamnă recuperare, kineto, pregătire fizică, preparatori.

Suntem la un nivel foarte ridicat și au posibilitatea să se protejeze din punct de vedere medical. din punct de vedere fizic. Se lucrează, dar cel mai mult lucrează el. Totul depinde de el”, a declarat fostul arbitru pentru Prima Sport.

