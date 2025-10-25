Nu Mandorlini era problema: CFR pierde și cu Farul, scor 0-2

CFR Cluj și Farul Constanța s-au întâlnit sâmbătă seara pe terenul din Gruia, în etapa cu numărul #14 din Superligă.

CFR are o singură victorie în ultimele 13 meciuri din Superligă

Oaspeții au început mai bine meciul și au deschis scorul în minutul 11. Ișfan a apărut la finalizare după un joc de pase la care au mai contribuit Radaslavescu, Vînă și Tănasă.

Jucătorii antrenați de Ianis Zicu au mai marcat o dată. Șapte minute mai târziu, Narek Grigoryan l-a învins pe Hindrich cu un șut la colțul lung.

Condusă pe tabelă cu două goluri, ardelenii s-au văzut nevoiți să iasă la atac și să caute golul care să-i readucă în meci.

Slimani, Biliboc și Cordea n-au fost însă inspirați în fața porții. Algerianul i-a pasat decisiv lui Emerllahu iar kosovarul a redus din diferență, însă reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Echipele de start

CFR 1907 Cluj

89.Hindrich – 97.Coco, 6.Sinyan, 27.Ilie, 45.Camora (C) – 18.Emerllahu, 23.Keita, 8.Fică – 24.Cordea, 19.Slimani, 49.Biliboc

Rezerve: 31.Vâlceanu – 3.Abeid, 86.Kun, 4.Zouma, 47.Kresic, 73.Muhar, 88.Djokovic, 16.Perianu, 17.Korenica, 77.Șfaiț, 11.Păun, 32.Cernigoi

Antrenor: Laurențiu Rus

Farul Constanța

1.Buzbuchi – 98.Maftei, 17.Larie (C), 15.Țîru, 11.Ganea – 24.Nikolov, 8.Vînă, 20.Radaslavescu – 30.Grigoryan, 7.Tănasă, 31.Ișfan

Rezerve: 12.Munteanu – 22.Sîrbu, 5.Duțu, 21.Pellegrini, 93.Furtado, 6.Dican, 18.Banu, 77.Ramalho, 10.Iancu, 27.Cojocaru, 25.Markovic, 9.Vojtus

Antrenor: Ianis Zicu

