Inevitabilul s-a produs: Mandorlini a fost dat afară de la CFR!

Andrea Mandorlini (65 de ani) nu mai este antrenorul celor de la CFR Cluj.

Andrea Mandorlini/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Doar două luni a durat cel de-al treilea mandat al italianului în Ardeal. Revenit la cârma echipei în luna august, Mandorlini n-a reușit să schimbe fața echipei, doar o victorie în campionat în tot acest timp.

Ultimele două rezultate i-au fost fatale: remiză pe terenul celor de la Csikszereda, 2-2, și înfrângere cu Petrolul, 0-1.

În lipsa antrenorului principal, oficialii clujeni au transmis că interimatul de pe banca tehnică va fi asigura de secunzii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

„Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii noștri secunzi, Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe!”, a fost comunicatul postat pe Facebook de ardeleni.

