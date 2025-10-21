Mandorlini se apără după Petrolul – CFR: „Putem schimba antrenorii, jucătorii rămân aceiași”

CFR Cluj a pierdut la Petrolul Ploiești, scor 0-1, și rămâne în zona inferioară a clasamentului.

Ultimul mandat al lui Mandorlini la CFR a durat 7 luni | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

La finalul meciului, antrenorul oaspeților, Andrea Mandorlini, a criticat evoluția jucătorilor săi.

„A fost un meci cum nu m-am aşteptat. A trecut ceva timp de când nu am mai câştigat. Ar trebui să apăsăm alte taste de acum înainte, dar sunt dezamăgit de cum a arătat echipa astăzi.

Este un moment foarte dificil. Vă spun sincer, sunt foarte supărat. Putem schimba toţi antrenorii, pentru că jucătorii rămân aceiaşi. Am mare încredere în această echipă.



Am încercat, am jucat cu trei, cu patru. Cine a intrat a dat puţin. Trebuie să avem un discurs, cu preşedintele, cu patronul, pentru că trebuie să schimbăm ceva.



Am fost şi eu jucător, iar atunci când ieşi pe teren, trebuie să dai inima şi sufletul. Se pare că inima am lăsat-o acasă. Sunt deziluzionat, pentru că nu mă aşteptam la aşa ceva.



Poate fi un nou „moment zero”, avem un nou preşedinte. Cine îşi doreşte să rămână, bine, cine nu, nu”, a spus italianul, potrivit Prima Sport.

