Reacția lui Neluțu Varga după ce s-a scris că Pancu vine antrenor la CFR

CFR Cluj se află în negocieri avansate cu Daniel Pancu (46 de ani) pentru a prelua banca tehnică a echipei.

Ioan Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Potrivit celor de la GSP, Daniel Pancu și președintele Iuliu Mureșan au avut o discuție preliminară luni seară, iar marți s-au văzut pentru a negocia ultimele detalii.

Dacă se va ajunge la un acord, sunt șanse foarte mari ca Pancu să fie pe banca echipei din Gruia chiar la următorul meci de campionat, programat vineri, la București cu Dinamo.

Neluțu Varga, patronul echipei, a confirmat interesul față de fostul antrenor de la România U21, însă a lăsat de înțeles că negocierile dintre cele două părți nu funt încă finalizate.

„E real interesul, dar nu ştiu dacă se face! Iuliu Mureşan a vorbit. Era pozitiv, voia să vină pe loc, dar depinde de condiţii, că nu îl aduc în orice condiţii.

Trebuie să ne spună dacă ne aduce sus, dacă rezolvă planul să redreseze echipa, sunt mai multe lucruri, că doar nu-l iau la întâmplare.

A fost grea decizia, mai ales că Dan Petrescu e favoritul meu. Doar că în cazul lui nu am nicio certitudine că într-o săptămână, două poate să vină. Eu l-aş fi aşteptat cu drag, dar trebuie să redresez echipa”, a spus Neluțu Varga pentru Antena Sport.

