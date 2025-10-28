Abia revenit la CFR, Iuliu Mureșan a vorbit despre plecarea sa: „Nu stau, nu are sens”

Iuliu Mureșan (71 de ani) a revenit ca președinte la formația din Gruia în această toamnă după plecarea lui Cristi Balaj.

Iuliu Mureșan este noul președinte de la CFR Cluj | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

Noul oficial al ardelenilor a luat rapid măsuri în cadrul echipei: l-a demis pe Andrea Mandorlini din funcția de antrenor principal și a început negocierile cu Dan Petrescu pentru ca acesta să revină în Gruia cât mai repede.

Rezultatele, însă, n-au schimbat fața echipei: după înfrângerea de la Ploiești, CFR a pierdut și cu Farul Constanța, scor 0-2, iar fanii au fost nemulțumiți de atitudinea arătată de jucători.

Mureșan a anunțat în ce condiții pleacă

Mureșan, însă, a surprins pe toată lumea cu anunțul său de după meci: pleacă dacă nu sunt rezultate!

„Domnul Varga tot speră să facem ceva, ceea ce sper și eu. Nu pot să divulg, dar am un plan concret care se va pune în aplicare, pentru că nu ne putem permite să pierdem puncte.

Am discutat, am analizat și cauzele pe care le-am observat eu. Am analizat niște cauze care vin și mai din trecut și ce trebuie să facem ca să le schimbăm. Ioan Varga a fost de acord și lucrăm pentru a înfăptui ceea ce credem că trebuie să facem.

Trebuie să readucem CFR-ul cât mai aproape de ceea ce a fost până acum. Trebuie să deblocăm echipa mental, pentru că este un blocaj clar. Echipa e în groapă, e debusolată și e căzută din punct de vedere mental.

Eu nu am venit să omor pe nimeni, nu am venit să dau afară pe nimeni. Dar dacă cineva nu corespunde și nu fac nimic, înseamnă că eu sunt incompetent. Și eu nu consider că sunt așa și iau măsuri repede, nu stau mult pe gânduri. Cu cât o mai lungim, cu atât echipa e tot mai în groapă.

O să vedeți că o să facem ceva în câteva zile. Din multe motive nu pot să vorbesc despre subiectul ăsta. Ceva voi face.

Eu sunt radical în primul rând cu mine. Plec, da, dacă nu sunt rezultate, nu stau, nu are sens, dacă nu pot să fac, trebuie să vină cineva care să poată mai bine decât mine”, a spus Iuliu Mureșan pentru Fanatik.

Sezon horror pentru CFR

CFR Cluj are parte de sezon neașteptat de slab până acum. După ce a pierdut Supercupa în fața celor de la FCSB și a fost eliminată din cupele europene înainte de grupele competiției pentru al treilea an consecutiv, ardelenii sunt abia pe locul 13 în campionat, primul care va disputa la finalul sezonului baraj de menținere/promovare în prima ligă

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: