Adrian Mutu, dezamăgit de infrastructura de la CFR Cluj: „Dezastru! Se antrenează și Liga a 6-a acolo!”

Adrian Mutu (46 de ani) a fost antrenorul celor de la CFR în perioada ianuarie – aprilie 2024.

Adrian Mutu a fost antrenorul echipei CFR Cluj/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ – Facebook

Doar trei luni a rezistat Mutu pe banca CFR-ului. L-a înlocuit pe Andrea Mandorlini în luna ianuarie, însă a plecat după doar trei luni după eșecul din Cupa României cu Corvinul Hunedoara, scor 0-4.

„Briliantul” a stat, însă, suficient timp la Cluj pentru a-și da seama de nivelul de care dispune clubul în acest moment.

Mutu a rămas dezamăgit de condițiile de antrenament pe care le are CFR, în ciuda faptului că echipa patronată de Neluțu Varga este multiplă campioană a României.

„CFR? Dezastru!”

„Hai să vedem ce se întâmplă în Liga 1. Sunt 3 echipe care au propria bază, restul - zero! Nu au identitate! Zi-mi baza de antrenament a lui Dinamo. O să zici Săftica. OK. La Craiova - cum se numește baza? Au o bază, da, dar e închiriată, e a Primăriei, nu e baza lor. Așa știam eu, sper să nu mă înșel.

Petrolul?! FCSB are bază, Rapid are două baze top. Sepsi are o bază, dar e în Liga a 2-a acum. Restul? Ați fost afară să vezi ce baze au ăia?! Dar nu de acum, de când eram noi mici.

Petrolul nu are bază de antrenament de ani de zile. Nu au un teren de antrenament! Eu mă antrenam pe la Crângului, care acum nu mai există. Ca antrenor am fost pe la Teleajen, pe la naiba... dacă vezi condițiile, te ia durerea de cap! Când le-am zis să ne antrenăm la Buftea, trebuia să plătești, nu se putea...

La CFR Cluj, cea mai titrată echipă din ultimii ani, te duci cu autocarul la un teren unde se antrenează și Liga a 3-a, și Liga a 6-a, și copiii. Dezastru! CFR Cluj!”, a declarat Adrian Mutu pentru Gazeta Sporturilor.

După plecarea de la CFR, Mutu a mai antrenat la Petrolul Ploiești, iar în prezent este antrenor liber de contract. De-a lungul carierei sale a mai activat la FC Voluntari, Al-Wahda, FCU Craiova 1948 și Neftchi Baku.

