Ultimă oră! CFR și-a găsit antrenor: Daniel Pancu s-a înțeles cu fosta campioană!

Daniel Pancu (46 de ani) s-a înțeles cu gruparea ardeleană și va deveni noul antrenor al echipei.

Daniel Pancu a plecat în această vară de pe banca României U-21 | Foto: FC Voluntari Facebook

Potrivit celor de la We Love Sport și GSP, fostul selecționer al României U21 a ajuns la un acord de principiu cu șefii CFR-ului pentru a deveni noul antrenor principal după plecarea lui Andrea Mandorlini.

Astfel, sunt șanse foarte mari ca Pancu să fie pe banca echipei din Gruia chiar la următorul mecid de campionat, programat vineri, la București cu Dinamo.

După demiterea italianului, a apărut în spațiul public informația conform căreia Dan Petrescu va reveni la cârma fostei campioane, însă tehnicianul se confruntă cu probleme de sănătate.

